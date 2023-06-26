حزب العدل ينظم دورة تدريبية مكثفة لكوادره بالإسكندرية

عقدت أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب العدل، برئاسة أحمد صبرة، دورة تدريبية بأمانة الحزب بالإسكندرية حول الكادر السياسي، على مدار يومين متتاليين.

افتتحت الدورة بمحاضرة لعبد العزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل، استعرض فيها فكر الحزب ورؤيته وما يقدمه من تجربه فريدة في الحياة السياسية المصرية.

تلاها محاضرة أخرى لأمين التدريب والتثقيف، وشارك إسلام الجندي مسؤل التدريب والتثقيف بالإسكندريه بمحاضرة عرض فيها لملف المحليات وما لها من أهمية وتماس مباشر مع حياة المواطنين ورؤية حزب العدل في تطوير هذا الملف الهام وكيفية الوصول بها إلى المستوى الذي يليق بالمصريين، كما شارك محمد عيد شراكى، مساعد أمين التدريب المركزي بمحاضرة.

واختتمت الدورة التدريبية بمشاركة متميزة للنائب أحمد القناوي، نائب رئيس الحزب ورئيس مكتبه السياسي عرض فيها لما تضمنته أوراق وطروحات حزب العدل خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني والتي تجاوز عددها ٤٠ ورقة وطرح في شتى المجالات.

وقد شارك بالحضور الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، وأحمد عواد آمين الثقافة والإبداع المركزى، والدكتور فريد شوقي آمين التعليم المركزي، وإسلام حافظ عضو المكتب السياسي، وأحمد السيد أمين الإعلام المساعد المركزي، ومحمد أبو شنب آمين محافظة الإسكندرية، والعشرات من أعضاء الحزب بالمحافظة بمختلف فئاتهم العمرية.