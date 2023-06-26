"عليا الوفد" تصدر بيانا لتفسير المادة الخاصة بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية

أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد منذ قليل، بيانًا لتفسير المادة الخاصة بخوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية وفقًا للائحة الداخلية الخاصة بالحزب.

وأكدت: “أنه نظرًا لعدم تمكن الهيئة العليا من الاجتماع لمناقشة بعض التفاصيل المختلف حولها بشأن تسمية مرشح الوفد في انتخابات الرئاسة نعلن نحن الموقعين على هذا البيان، رفضنا التام للتفسيرات الخاطئة للمادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب، ونؤكد أن هذه هي المادة الوحيدة التي تشير إلى خوض الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهي تنص على ضرورة الاحتكام إلى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) في حالة تعدد الراغبين (ومن بينهم رئيس الحزب) في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي يتطلب أولاً عقد اجتماع رسمي للهيئة العليا بمقر الحزب،ثم دعوة الهيئة الوفدية(الجمعية العمومية ) للاختيار من بين مرشحين متعددين عن طريق الاقتراع السري".

وأضافت :"نطالب الجميع باحترام لائحة الحزب التي تنص على أن دور الهيئة العليا يقتصر على إقرار موقف الوفد من المشاركة فقط، ونؤكد أننا لايمكن أن نصمت أمام محاولات اغتصاب سلطة الهيئة الوفدية المنصوص عليها صراحة في اللائحة خاصة مع إعلان أكثر من مرشح رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية".

الموقعون:

-إبراهيم صالح

-السيد الصاوي

-حمادة بكر

- طارق تهامي

-عباس حزين

-محمد مدينة

-محمود طايع

-مصطفى رسلان

- هالة الملاح