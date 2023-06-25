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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العاهل السعودي يستضيف 2000 حاج وحاجة من ذوي الجنود السعوديين واليمنيين

العاهل السعودي
العاهل السعودي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، أمرا ملكيا يقضي باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي الجنود السعوديين واليمنيين التي قتلوا في المعارك مع الحوثيين.

وجاء قرار الملك السعودي باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء المشاركين في عاصمة الحزم من أبناء المملكة، و 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء من الأشقاء في القوات اليمنية، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

من جانبه، صرح وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، استضاف هذا العام 4951 من الشخصيات الإسلامية والمؤثرين والبارزين ومن أسر وذوي شهداء فلسطين والأشقاء في اليمن وسوريا وغيرهم.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، إلي أن إجمالي من تم استضافتهم حتى هذا العام بلغ 62338 حاجا وحاجة على نفقة خادم الحرمين الشريفين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيئتها الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

العاهل السعودي الجنود السعوديين اليمنيين الحوثيين القوات اليمنية وزارة الشؤون الإسلامية

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