رسالة لنجم الجيل.. طارق الشناوي: "لا تبدد طاقتك في الكتابة والإخراج"

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الصراع بين أفلام العيد سيكون شرسًا خلال موسم عيد الأضحى 2023.

وأضاف “الشناوي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هناك 4 أفلام معروضة في العيد هي “تاج، بيت الروبي، البعبع، ومستر إكس”.

ولفت الشناوي، إلى أن إيرادات أفلام تامر حسني ضخمة، وهو المطرب الوحيد بعد العندليب عبدالحليم حافظ الذي لديه مشروع سينمائي، وله رصيد كبير في السينما.

ووجه الشناوي، رسالة لتامر حسني: "تامر مطرب لديه موهبة التمثيل، وعليه ينحي جانبًا أنه يكتب، ويكتفي بالتمثيل والغناء ويمكنه الاستفادة من خبرته التي اكتسبها من عمله ويضيفها مع الكاتب والمخرج".

واردف: "عبدالحليم حافظ كان يطالب بتغيير نغمة لأنه بيفهم في الموسيقى، لكنه لم يلحن لنفسه، وعلى تامر ألا يبدد طاقته في الكتابة والإخراج".