أمين الفتوى يوضح سنن النبى في أول أيام عيد الأضحى (فيديو)

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلى عيد الأضحى وكان يفطر بعد صلاة العيد من طبخ الأضحية، لافتا إلى أن هذا عكس ما كان يفعل في عيد الفطر، حيث يفطر أولا ثم يصلى.



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "سيدنا النبي كان قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، كان يفطر شيئا حلو المذاق، فى انصياع لأمر الله سبحانه وتعالى بالفطر، أما فى عيد الأضحى فكان لا يفطر وإنما كان يخرج للصلاة وبعدها يذبح أضحيته ويأكل منها".

وأوضح: "مستحب إن كل واحد منا ألا يفطر قبل صلاة العيد، ويعود ويذبح أضحيته ويأكل منها مثلما فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ليس واجبا أو ملزما به وإنما مستحب فقط".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=4idQftDirgg