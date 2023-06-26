طالبة عن «حياة كريمة»: المبادرة دعمتنى نفسيا أثناء المذاكرة

بالتزامن مع موسم الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتوفير جميع احتياجات الأسر الفقيرة فى القرى النائية والفقيرة بجميع محافظات الجمهورية، خاصة الأسر التي تضم طلبة بمرحلة الثانوية العامة.

كما قامت المبادرة بتطوير وإحلال البنية التحتية وتوفير المياه النظيفة والغاز الطبيعي وشبكات الصرف الصحي في جميع المنازل بعد ترميمها، وذلك لخلق حالة من الهدوء للسكان والطلاب.

طالبة بالثانوية العامة: حياة كريمة وفّرت مشروعا لأسرتى

«وفاء على»، طالبة بالشعبة الأدبية بمرحلة الثانوية العامة، بمدرسة عبدالحليم مأمون المشتركة التابعة لمحافظة القليوبية، عانت كثيرًا بسبب عدم قدرة والدها توفير مصروفات دروسها الخصوصية، حيث أنها كانت تجعل أصدقائها يشرحون لها الدروس، وتمنت فقط أن يكون لولدها مصدر رزق ثابت لتستطع متابعة دروسها والمذاكرة، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالخير ووفرت لوالدها مشروع صغير للإنفاق على أسرته.

وقالت «وفاء»لـ«الدستور»، إن مبادرة «حياة كريمة» وفرت مشروعًا صغيرًا لأسرتها، ساعدها على تحمل مصاعب الحياة، وذلك بعدما زار فريقًا تابعًا للمبادرة المنزل، وحرص على تسجيل احتياجات الأسرة، وكانت المشكلة الرئيسية هي عدم وجود مصدر دخل ثابت لها، لأن رب الأسرة يعمل مزارعًا باليومية.

وذكرت أن شباب المبادرة لم يكتفوا بتقديم الدعم للأسرة، إذ حرصوا على مساندتي في أوقات اليأس، وأصبحوا يرسلون لي رسائل تحفيزية بشكل يومي لأواصل تفوقي الدراسي.

وأضافت أنها تنشغل حاليًا في المراجعة باستخدام بنك المعرفة، وتطلع على نماذج الامتحانات التي طرحتها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها، كما أنها أخذت بعض الدروس الخصوصية في المواد التي كانت تجد صعوبه بها.

وأوضحت أن المبادرة قدمت لوالديها بعض النصائح التي تخص كيفية تهيئة الجو المناسب لطالب الثانوية العامة، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لحرصه الدائم على تحقيق مصلحة طلاب مصر، وعلى أن يعيش كل مواطن مصري حياة كريمة.