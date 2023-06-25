بطول 170 كيلو.. أحمد موسى: “نهر الدلتا الصناعي الأكبر في العالم”

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل إطلاق المياه في أكبر نهر صناعي في العالم بالدلتا الجديدة، معلقًا: "تمتلك قوتك فأنت تمتلك قرارك".

وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "نفتخر اليوم إننا لدينا في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر أكبر مشروعين، المشروع الأول هو أكبر نهر صناعي في العالم الذي يمتد ما بين 150 إلى 170 كيلو مترًا" مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على هذا المشروع منذ عامين.

وأضاف: "هذا المشروع أصبح حقيقة اليوم، والمياه موجودة فيه" مستعرضًا إطلاق المياه في أكبر نهر صناعي في العالم في قلب الصحراء؛ لكي نزرع الدلتا الجديدة.

وأشار “موسى” إلى أن إطلاق المياه في النهر الصناعي يساعد في تحويل الرمال إلى مساحات خضراء، مضيفًا: "المياه تأتي من محطة معالجة في الحمام وهي الأكبر أيضًا في العالم".