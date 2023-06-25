خبير اقتصادى: جائحة كورونا ساهمت فى مزيد من التقارب المصرى الهندى

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، إن أزمة جائحة كورونا زادت من التقارب بين مصر والهند، مؤكدًا أن العلاقات بين الدولتين في تطور مستمر.

وأضاف “الكيلاني” خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن العلاقات بين مصر والهند عميقة وتعتبر علاقات متجذرة وتاريخية تعود إلى خمسينات القرن الماضي.

وأشار إلى أن هناك نوعًا من التفاهم بين مصر والهند، متابعًا: "هناك بعض الصناعات التكنولوجية التي تتميز بها الهند، ومصر أيضًا لديها صادرات مهمة جدًا تحتاج إليها الهند".

وأوضح أنه خلال جائحة كورونا تعاونت مصر بشكل رائع مع الهند عن طريق شراء بعض اللقاحات من الهند، فضلًا عن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 12 مليار دولار بزيادة تصل إلى 27%.