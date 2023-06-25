بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي بطريق الغردقة - رأس غارب

شهد طريق الغردقة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق الغردقة رأس غارب وتحديدا بمنطقة رأس شقير.



على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

أسماء المصابين حادث طريق"الغردقة- رأس غارب"

وجاءت اسماء المصابين علي النحو التالي: الهم جمال المصرى 39 سنة كدمات وسحجات متفرقة، اسيل مصطفى محمد 10 سنوات كدمات وسحجات متفرقة، اياد مصطفى محمد 7 سنوات كدمات وسحجات متفرقة، حمدية شحاتة مهتى 69 سنة كدمات وسحجات متفرقة، مصطفى محمد احمد 43 سنة كدمات وسحجات متفرقة، عمر مصطفى محمد 9 سنوات كدمات وسحجات متفرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.