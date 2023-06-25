مصر والهند.. تطلعات نحو شراكة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" العلاقات بين مصر والهند، فرغم ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية متعاقبة منذ جائحة كورونا إلا أن تلك الأزمات صنعت فرصة لمصر والهند لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وفي السياق، قالت دينا سالم مذيعة "القاهرة الإخبارية"، إنه خلال شهر يناير الماضي، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود في العاصمة نيودلهي بهدف تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الهندية وتنمية الاستثمارات المشتركة.

وفي شهر يونيو الجاري، زار وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نيودلهي؛ لجذب الاستثمارات الهندية وبحث التعاون مع كبريات الشركات لإقامة مشروعات هندية متنوعة داخل الموانئ والمناطق الصناعية بهدف استقطاب الشركات العاملة في قطاعات عديدة أبرزها الطاقة والبنية التحتية والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة وكذلك شركة الوقود الأخضر.

وتابعت أن هذه الزيارات وأخرى تستهدف منها القاهرة ونيودلهي تعزيز التبادل التجاري بينهما الذي وصل في العام الماضي إلى أكثر من 6 مليارات دولار، لتحقق زيادة نسبتها 13.7% لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

واستكملت: "بلغت قيمة صادرات مصر إلى الهند في 2022 نحو 1.9 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار في عام 2021".