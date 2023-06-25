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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

173 فرقة ثابتة ومتحركة في الحملة القومية "100 يوم صحة" بالإسكندرية

مبادرة 100مليون صحة
مبادرة 100مليون صحة بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، عن انطلاق الحملة القومية "100 يوم صحة" بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل المحافظة، والتي ستستمر فعالياتها حتى 6 أكتوبر المقبل لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لجميع الفئات، ضمن مبادرة 100 مليون صحة؛ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال تفقده لمستشفى العجمي التخصصي؛ وبحضور الدكتورة  أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وقد أكد المحافظ أن هذه المبادرة من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين ؛ لافتا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا كما إنها تعمل على تقليل قوائم الانتظار.

ومن جانبها؛ أوضحت طهيو أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها في بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة، و8 عيادات متنقلة، والمبادرة تشمل (خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة) مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي)، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم)، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن)، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

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الحملة القومية 100يوم صحة المستشفيات العامة والمركزية رئيس الجمهورية مستشفى العجمي

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