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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"فرحة العدية".. إقبال ملحوظ من المواطنين على العملة الجديدة فئة الـ20 جنيها

العملة الجديدة فئة
العملة الجديدة فئة الـ20 جنيها

طرح البنك المركزي المصري العملة الجديدة من فئة العشرين جنيها مصنوعة من البوليمر، والتي لاقت استحسانا كبيرا من المواطنين الذي حرصوا على اقتنائها والاستعداد للاحتفال بالعيد الأضحى المبارك.

وعلق خبراء مصرفيون ومواطنون على طرح العملة الجديدة فئة العشرين جنيها، مؤكدين أنها جاءت في الوقت المناسب.

بداية قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن طرح العملة الجديدة فئة العشرين جنيه أمر جيد مع حلول عيد الأضحى المبارك، فهي تتمتع بمميزات كثيرة وتعد أول فئة نقدية يتم طرحها باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

وأشارت الدماطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن المصريين احتفوا بالعملة الجديدة والتي تجمع بين التاريخ والأصالة بتصميم عصري مبتكر فهي تحمل العشرين جنيه تمثال الملكة كليوباترا ومجسم الهرم الأكبر مع العجلة الحربية والمحارب المصري القديم الحضارة الفرعونية القديمة، والتراث الإسلامي للدولة لمسجد محمد على مما يعبر عن أصالة المصريين.

واتفق معها الخبير المصرفي محمد عبد العال والذي أشاد بطرح العملة الجديدة في هذا التوقيت الجيد مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك، قائلا إن العملة الجديدة مصنوعة من البوليمر وتتمتع بالمرونة والقوة، كما أنها أقل سمكا من النقود الورقية العادية، وعمرها الافتراضي أطول يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئات الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب مقاومتها للتأثر بالماء والأتربة، وهي أيضا صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

وأشاد عبد العال بدور القيادة السياسية في دعم القطاع المصرفي المصري وتوجيهاته المستمرة لمواكبة التطورات العالمية بتحديث وتأهيل الكوادر البشرية ونشر خدمات التحول الرقمي والشمول المالي والأمن السيبراني لحماية أموال المصريين.

في سياق متصل، قال مواطنون إن العملة الجديدة فئة العشرين جنيها من البوليمر عليها إقبالا كبيرا وحرص عليها الجميع لتكون العيدية خلال العيد هذا العام، ولأهداها البعض للأهل والأقارب مؤكدين أن العملة الجديدة تتمتع بأنها ضد التلف والتآكل مع الاستخدام وعمرها الافتراضي أطول بسبب أنها من مادة بلاستيكية.

البنك المركزي المصري العملة الجديدة فئة العشرين جنيه ا عيد الأضحى المبارك ثورة 30 يونيو

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