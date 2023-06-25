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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ترزى ينهى حياة مواطن فى مركز أوسيم

جثة
جثة

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم الأحد، في ضبط ترزي متهم بقتل عامل في دائرة مركز أوسيم، عقب التعدي عليه بآلة حادة إثر نشوب مشاجرة بينهما لخلافات سابقة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم عقب إدلائه باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

كان مدير أمن الجيزة قد تلقى إخطارًا ببلاغ يفيد مقتل مواطن في أوسيم، على الفور توجه رجال المباحث، وكشفت التحريات الأولية  أن ترزيًا أنهى حياة عامل بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، ونشوب مشادة كلامية بين المتهم، وزوجة القتيل. 

 

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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