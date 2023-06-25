"الغضب دمر حياتنا".. حكاية أب وأم وابن خلف الزنزانة بالشرقية

365 يوما قضاها شاب ووالداه "الأم والأب" خلف القضبان بعد اتهامهم بقتل شاب والشروع في قتل والده بسبب خلافات الجيرة.

"الجيرة الحسنة بتطرح خير أما الجيرة السيئة بتطرح مشاكل".. هذا ما حدث بالفعل في القضية رقم 11070 جنايات مركز أبو كبير لسنة 2022 والتى دمر فيها أسرة كاملة ووقفت خلف القضبان حتى أسدل الستار اليوم عن القضية.

على مدار سنة من الجريمة للحصول على الحكم يقف الشاب العشريني يتذكر مستقبله الذي دمر على يد والده الذي أراد له الشر بكثرة مشاكله حتى أعمى الغضب أعينهم وتسبب في ارتكابه جريمة قتل والشروع في جريمة ثانية.

وقف الابن ينظر لوالديه عندما جمعهما قفص الاتهام في المحكمة نادمين على ما حدث ودمر سنين العمر حتى تعال الصوت في ساحة العدالة "محكمة" وجلس المستشار أحمد محمد الشهاوي رئيس محكمة جنايات الزقازيق يتابع الحضور فى الجلسة حتى حان الوقت الفصل.

بكلمات حاسمة انتهت قصة القتل والشروع فيه مع استعمال الرأفة فقد عاقب رئيس محكمة جنايات الزقازيق شابًا بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة والديه بالسجن لمدة سنتين لكلٍ منهما؛ لاتهامهم بالاشتراك في قتل شاب والشروع في قتل والده.

لكل نهاية بداية وهنا بداية القضية كانت بقرار من النيابة العامة بإحالة المتهمين: أحمد م م م ر، 21 سنة، ترزي، ووالده محمد، 61 سنة، فلاح، ووالدته زينب ع أ ع، 54 سنة، ربة منزل، مقيمين في قرية الحمادين أم عثمان التابعة لمركز أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه وليد صلاح الدين محمد عامر عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل والده.

وتبين أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على جريمتهم بسبب خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليهما، وأعدوا لهذا الغرض أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (شوم - مقص) وما أن ظفروا بالمجني عليهما حتى عاجل الأول المجني عليه القتيل بعدة طعنات استقرت بالبطن باستخدام المقص.

لم يتوقف المتهمون بهذا الحد بل قام المتهمان الثاني والثالثة بكيل المجني عليه بعدة ضربات استقرت بأماكن متفرقة من جسده باستخدام الشوم، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، وشرعوا في قتل والده (المجني عليه الثاني).