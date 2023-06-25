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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب وزيرة التخطيط يتفقد عدد من المشروعات التنموية بجامعة دمنهور

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

اختتم الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارته لمحافظة البحيرة والتي استمرت لمدة يومين؛ بتفقد عدد من المشروعات التنموية بجامعة دمنهور.

حيث تفقد مشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور، ومشروع إنشاء كلية الهندسة بمجمع الأبعادية بدمنهور، ومشروع إنشاء مبنى المدرجات بأرض الاستاد بالأبعادية بدمنهور. 

كان في استقبال وفد وزارة التخطيط الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد، نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأمين عام الجامعة.

وخلال الجولة التفقدية للمشروعات التنموية بجامعة دمنهور تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالجامعة، حيث أشار الدكتور أحمد كمالي إلى منظومة التخطيط والمتابعة بوزارة التخطيط ودورها في رصد المعوقات والتحديات الناشئة خلال تنفيذ المشروعات بالمحافظات، لإيجاد حلول وتذليل تلك العقبات.

كما أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية توافر البيانات والمعلومات عند متابعة المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعبئة الموارد المتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية. 

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الثاني قد شهدت افتتاح الدكتور أحمد كمالي المركز التكنولوجي بمدينة بدر، وتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة.

وكان الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من زيارته لمحافظة البحيرة. شارك في الجولة التفقدية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد بدر، السكرتير العام للمحافظة. 

وأكد الدكتور أحمد كمالي خلال تفقده لمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بدر على الاهتمام بمتابعة المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والتي تخدم المواطن في المقام الأول، وتأتي في ضوء أهداف ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من الزيارة تفقد مشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور، إلى جانب تفقد مشروع إنشاء كلية الهندسة بمجمع الابعادية بدمنهور، كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني من الزيارة تفقد مشروع إنشاء مبنى المدرجات بأرض الاستاد بالأبعادية بدمنهور.

وجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول قد شهدت مشاركة الدكتور أحمد كمالي في ورشة العمل المنعقدة بديوان عام محافظة البحيرة لمناقشة مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة.

الدكتور أحمد كمالي وزيرة التخطيط محافظة البحيرة المشروعات التنموية جامعة دمنهور

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