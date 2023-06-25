"سلام عليكم".. بشري تطرح أحدث أغنياتها بالتعاون مع "عزام شيك" (فيديو)

طرحت النجمة بشري اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب "عزام شيك" بطريقة ووجهة نظر موسيقية جديدة بتوقيع الموسيقار اسلام صبري.

وطرحت “بشرى” مؤخرًا، أغنية "رنة الخلخال" من ألبومها الجديد " في حتة تالتة" وأ غنية "رنة الخلخال" من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار اسلام صبري، وتعد الاغنية الرابعة في الألبوم بعد طرح "الليل و 369 و انا مشكلة" خلال الفترة الماضية وتحقيقهم نسبة نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة.

وبدأت بشري منذ أيام، تصوير أولي مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" ومن المقرر أن تستكمل التصوير خلال الفترة المقبلة.