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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"سلام عليكم".. بشري تطرح أحدث أغنياتها بالتعاون مع "عزام شيك" (فيديو)

بشرى
بشرى

طرحت النجمة بشري اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب "عزام شيك" بطريقة ووجهة نظر موسيقية جديدة بتوقيع الموسيقار اسلام صبري.

وطرحت “بشرى” مؤخرًا، أغنية "رنة الخلخال" من ألبومها الجديد " في حتة تالتة" وأ غنية "رنة الخلخال" من كلمات أحمد حداد وألحان حازم شاهين وتوزيع الموسيقار اسلام صبري، وتعد الاغنية الرابعة في الألبوم بعد طرح "الليل و 369 و انا مشكلة" خلال الفترة الماضية وتحقيقهم نسبة نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة.

وبدأت بشري منذ أيام، تصوير أولي مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" ومن المقرر أن تستكمل التصوير خلال الفترة المقبلة.

أحداث مسلسل الفترة المقبلة الراحل طلعت زكريا تيام مصطفى قمر خلال الفترة الماضية داليا البحيري خالد سرحان فيلم أولاد حريم كريم فيلم حريم كريم

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