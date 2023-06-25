"صلاح" يحسم موقفه.. أنظار نجوم الكرة العالمية تتجه نحو الدورى السعودى

أصبح الدوري السعودي وجهة لكبار اللاعبين العالميين، فبعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في الشتاء الماضي، براتب سنوي يُقدر بـ 200 مليون يورو، تحولت أنظار محترفي كرة القدم إلى الدوري السعودي كتتويج لمسيرتهم الرياضية.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي استعدادًا للموسم الجديد، أبرمت فرق الدوري السعودي عدة صفقات بالفعل، فتعاقد اتحاد جدة بطل المسابقة، مع الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي في صفقتين مجانيتين، الأول هو حامل جائزة الكرة الذهبية قادمًا من ريال مدريد، والثاني قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

أما فريق الهلال وصيف دوري أبطال آسيا، فتعاقد مع البرتغالي روبين نيفيز مقابل 55 مليون يورو، قادمًا من ولفرهامبتون، رغم اهتمام برشلونة بضم اللاعب، وما زال البقية قادمين.

ودار الحديث حول احتمالية التعاقد مع المزيد من نجوم الكرة العالميين، ومن بينهم لاعب ليفربول الإنجليزي محمد الصلاح.

الدستور يتعرض في السطور التالية موقف عددد من نجوم الكرة العالمية، من الاحتراف في الدوري السعودي..

موقف نجوم الكرة العالمية من الانضمام لـ الدوري السعودي

- محمد صلاح: عازم على الاستمرار في أوروبا في الوقت الحالي، لديه عقد ممتد مع ليفربول حتى صيف 2025، ولا يفكر في إنهاء مسيرته الكبيرة في القارة الاوروبية خلال الوقت الحالي، سواء استمر مع فريقه أو قرر الرحيل إلى ناد آخر.

- ساديو ماني: مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عانى كثيرًا في موسمه الأول مع فريقه الجديد، ربطه البعض بالانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة النصر، لكنه هو الآخر يرغب في استكمال مسيرته بأوروبا.

- رياض محرز: جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، قدم نادي أهلي جدة عرضًا ضخمًا للحصول على خدماته، اللاعب يريد الاستمرار في أوروبا لكنه لم يرفض عرض السعودية بشكل نهائي حتى الآن.

- حكيم زياش: جناح فريق تشيلسي ومنتخب المغرب، وافق على الانتقال لـ النصر، وسيخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال للفريق.

- كاليدو كوليبالي: مدافع تشيلسي وقائد منتخب السنغال، اجتاز الفحص الطبي، وسيتم إعلانه لاعبًا لنادي الهلال.

- مارسيلو بروزوفيتش: قائد فريق إنتر ولاعب منتخب كرواتيا، وافق بشكل مبدئي على الانتقال لـ النصر، رغم عرض برشلونة.

- إدوارد ميندي: حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، أتم الاتفاق على الانتقال لـ أهلي جدة، وسيتم إعلانه لاعبًا للفريق.