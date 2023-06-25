ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"صلاح" يحسم موقفه.. أنظار نجوم الكرة العالمية تتجه نحو الدورى السعودى

محمد صلاح
محمد صلاح

أصبح الدوري السعودي وجهة لكبار اللاعبين العالميين، فبعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في الشتاء الماضي، براتب سنوي يُقدر بـ 200 مليون يورو، تحولت أنظار محترفي كرة القدم إلى الدوري السعودي كتتويج لمسيرتهم الرياضية.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي استعدادًا للموسم الجديد، أبرمت فرق الدوري السعودي عدة صفقات بالفعل، فتعاقد اتحاد جدة بطل المسابقة، مع الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي في صفقتين مجانيتين، الأول هو حامل جائزة الكرة الذهبية قادمًا من ريال مدريد، والثاني قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

أما فريق الهلال وصيف دوري أبطال آسيا، فتعاقد مع البرتغالي روبين نيفيز مقابل 55 مليون يورو، قادمًا من ولفرهامبتون، رغم اهتمام برشلونة بضم اللاعب، وما زال البقية قادمين.

ودار الحديث حول احتمالية التعاقد مع المزيد من نجوم الكرة العالميين، ومن بينهم لاعب ليفربول الإنجليزي محمد الصلاح.

الدستور يتعرض في السطور التالية موقف عددد من نجوم الكرة العالمية، من الاحتراف في الدوري السعودي..

موقف نجوم الكرة العالمية من الانضمام لـ الدوري السعودي

- محمد صلاح: عازم على الاستمرار في أوروبا في الوقت الحالي، لديه عقد ممتد مع ليفربول حتى صيف 2025، ولا يفكر في إنهاء مسيرته الكبيرة في القارة الاوروبية خلال الوقت الحالي، سواء استمر مع فريقه أو قرر الرحيل إلى ناد آخر.

- ساديو ماني: مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عانى كثيرًا في موسمه الأول مع فريقه الجديد، ربطه البعض بالانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة النصر، لكنه هو الآخر يرغب في استكمال مسيرته بأوروبا.

- رياض محرز: جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، قدم نادي أهلي جدة عرضًا ضخمًا للحصول على خدماته، اللاعب يريد الاستمرار في أوروبا لكنه لم يرفض عرض السعودية بشكل نهائي حتى الآن.

- حكيم زياش: جناح فريق تشيلسي ومنتخب المغرب، وافق على الانتقال لـ النصر، وسيخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال للفريق.

- كاليدو كوليبالي: مدافع تشيلسي وقائد منتخب السنغال، اجتاز الفحص الطبي، وسيتم إعلانه لاعبًا لنادي الهلال.

- مارسيلو بروزوفيتش: قائد فريق إنتر ولاعب منتخب كرواتيا، وافق بشكل مبدئي على الانتقال لـ النصر، رغم عرض برشلونة.

- إدوارد ميندي: حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، أتم الاتفاق على الانتقال لـ أهلي جدة، وسيتم إعلانه لاعبًا للفريق.

الدوري السعودي كريستيانو رونالدو رونالدو كريستيانو محمد صلاح

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

أم تقدم الشيشة لابنتها فى امتحان الكيمياء.. حقيقة "الصورة الصادمة"

قبول استئناف البلوجر سلمى الشيمى وإلغاء حكم حبسها عامين

الخطيب يشكر أبوريدة على مساندته للأهلى

ألمانيا تعفى مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو

رونالدو يحل رابعًا.. قائمة أغلى 10 لاعبين فى الدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى