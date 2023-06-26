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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

300 رحلة طيران داخلية إلى مدن الجذب السياحى المصرية خلال أجازة الأضحى

مصر للطيران
مصر للطيران

أنهت مصر للطيران الناقل الوطني استعداداتها لأجازة عيد الأضحى المبارك تزامناً مع فترة الأجازات الصيفية من خلال تكثيف رحلاتها إلى المطارات السياحية الداخلية لتلبية الزيادة التي تشهدها حركة السفر خلال هذه الفترة لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد في مناطق الجذب السياحية المصرية.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية للاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية، 


ومن المخطط أن تسير الشركة 78 رحلة إلى شرم الشيخ و 82 رحلة إلى الغردقة و 66 رحلة إلى الأقصر و 74 رحلة إلى أسوان ليبلغ إجمالي عدد الرحلات 300 رحلة خلال الفترة من 26 يونيو إلى 8 يوليو القادم.

 

علي الجانب الاخر قدمت إدارة  البنك المركزي المصري خطاب شكر إلي الشركة الوطنية مصر للطيران لدورها الكبير في نجاح استضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 22 وحتى 26 مايو 2023. 


وأقيمت الفعاليات بإشراف وتنظيم البنك المركزي المصري تحت شعار "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا" بحضور 4000 مشارك من 81 دولة من الدول الأعضاء، وكان في مقدمتهم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

 

وكانت مصر للطيران قد قامت بتشغيل رحلتين شارتر بخط سير مباشر من شرم الشيخ إلى مدينة أبيدجان بدولة كوت دي فوار لنقل أكثر من 200 شخصية من المشاركين في المؤتمر من مختلف الجنسيات من بينهم فريق وأعضاء بنك  التنمية الأفريقي ، كما لاقي جناح مصر للطيران بمقر انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ إقبالا كبيرًا من الضيوف للحصول علي كافة التسهيلات اللازمة وحلول السفر المختلفة والاطلاع على أحدث خدمات وأنشطة الشركة وعروضها الترويجية والتسويقية. 

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