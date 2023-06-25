رونالدو يحل رابعًا.. قائمة أغلى 10 لاعبين فى الدورى السعودى

بات الدوري السعودي وجهة لكبار النجوم العالميين، وذلك في ظل سعي المملكة العربية السعودية لجذب أنظار العالم، في شتى المجالات.

البداية كانت مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، أفضل لاعب في العالم لـ 5 مرات، والذي انتقل إلى نادي النصر خلال الميركاتو الشتوي المنقضي، في صفقة انتقال حر.

وفي الميركاتو الصيفي الحالي، أتمت الفرق السعودية عدة صفقات هامة، أبرزها بلا شك، انتقال الفرنسي كريم بنزيما حامل الكرة الذهبية وقائد ريال مدريد الإسباني، إلى اتحاد جدة، في صفقة انتقال حر.

صفقة "بنزيما" تلاها انتقال مواطنه نجولو كانتي إلى الاتحاد أيضًا، في صفقة انتقال حر، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، كما تعاقد الهلال مع البرتغالي روبين نيفيز قادمًا من ولفرهامبتون مقابل 55 مليون يورو في أغلى صفقة انتقال بتاريخ الدوري السعودي.

وفي هذا التقرير، نستعرض أغلى 10 لاعبين في الدوري السعودي حتى الآن، في الموسم الجديد "2023/ 2024".

أغلى 10 لاعبين في الدوري السعودي

– المركز الأول: البرتغالي روبين نيفيز لاعب الهلال، والذي انتقل للفريق قادمًا من ولفرهامبتون، حيث تُقدر قيمته التسويقية بـ 40 مليون يورو.

– المركز الثاني: الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد، والذي انتقل للفريق قادمًا من ريال مدريد، حيث تُقدر قيمته التسويقية بـ 25 مليون يورو

– المركز الثالث: الفرنسي نجولو كانتي لاعب الاتحاد، والذي انتقل للفريق قادمًا من تشيلسي، حيث تُقدر قيمته التسويقية بـ 15 مليون يورو.

- المركز الرابع: البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، تُقدر قيمته التسويقية بـ 15 مليون يورو.

- المركز الخامس: البرازيلي تاليسكا مهاجم النصر، تُقدر قيمته التسويقية بـ 15 مليون يورو.

– المركز السادس: الإيفواري غيسلان كونان لاعب النصر، تُقدر قيمته التسويقية بـ 8 ملايين يورو.

- المركز السابع: البرازيلي ميشايل لاعب الهلال، تُقدر قيمته التسويقية بـ 8 ملايين يورو.

– المركز الثامن: الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر، تُقدر قيمته التسويقية بـ 7 ملايين يورو.

– المركز التاسع: البرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب، تُقدر قيمته التسويقية بـ 6.5 مليون يورو.

– المركز العاشر: إيجور كورنادو لاعب الاحاد، تُقدر قيمته التسويقية بـ 6 ملايين يورو.