بلينكن: تمرد "فاجنر" شأن داخلى لروسيا ولن ينتهى فى المستقبل القريب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه من المبكر الحديث عن مستقبل مقاتلي فاجنر، بعد الأزمة التي شهدتها موسكو، أمس، بحسب قناة الشرق السعودية.

وأضاف بلينكن في تصريحات صحفية: "لم نر بعد الفصل الأخير من قصة تمرد فاجنر على روسيا"، لافتًا إلى أن أحداث أمس في روسيا ليست الفصل الأخير.

كما أوضح، من جانبه، أن الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية ربما تحتاج لأسابيع أو أشهر، مضيفًا: "الرئيس جو بايدن لم يحاول التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الأحداث الأخيرة".

واعتبر أن أحداث تمرد فاجنر، تعد شأنًا داخليًا، مردفاً: "ونحن على دعمنا لأوكرانيا، ولكن ما شهدته روسيا يشير إلى تصدعات داخلية.

من جانبه، أعلن التليفزيون الروسي، مساء اليوم، عن مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع دوري لمجلس الأمن الروسي، الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعد إعلان الكرملين، أمس، إنهاء التمرد والعصيان المسلح الذي نفذته مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بوساطة من رئيس بيلاروسيا، والذي دام لـ24 ساعة.

من ناحيته قال بوتين، في تصريحات اليوم، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل أولويته القصوى، مشيرًا إلى أنهم واثقون من تحقيق كل أهداف وخطط عملياتهم العسكرية في أوكرانيا، وأكد الرئيس الروسي أنه على تواصل دائم مع مسئولي وزارة الدفاع.