إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم بطريق "الغردقة - غارب"

أصيب 14 شخصًا بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل تريلا اليوم، الأحد، بطريق "الغردقة - رأس غارب" عند الكيلو 95، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محيي سلامة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل تريلا بالقرب من جبل الزيت عند الكيلو 95 طريق «الغردقة - رأس غارب».

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.