محافظ سوهاج: تيسير الذبح المجانى بالمجازر الحكومية للأهالى خلال أيام العيد

جاهزية 25 مجزرا

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، استعدادات الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على المواطنين خلال أيام العيد، مشيرًا إلى توفير وتيسير خدمة الذبح المجاني بالمجازر الحكومية للأهالي لذبح الأضاحي خلال أيام العيد، وذلك منعًا للذبح خارج المجازر، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكد الدكتور عصام عرفة، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، جاهزية 25 مجزرًا موزعة على جميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلى وجود عدد كاف من الأطباء البيطريين، كما تقوم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بتكثيف المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة لختم المذبوحات.

وأوضح مدير عام الطب البيطري أنه يتم التنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية؛ لتأمين أعمال المجازر، وعمل الصيانات الطارئة الخاصة بالصرف الصحي والمياه والكهرباء، وتزويدها بأدوات النظافة، والتأكيد على رفع جميع المخلفات الناتجة من الذبح، والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة، لافتًا إلى عقد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة بالمراكز لتلقى أي شكاوى ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.

فيما بعث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها ".