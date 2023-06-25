وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدان محطة مياه الرسوة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محطة مياة شرب الرسوة جنوب بورسعيد؛ للوقوف على معدلات ضخ المياه للمحطة من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب، رافقهما خلال الجولة بعض من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وزارة الري، وممثلي هيئة قناة السويس.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح حول نسب ومعدلات المياه التي تستقبلها المحطة، فضلًا عن مدى انتظام العمل بها، كما استمعا من المهندسين المسئولين عن المحطة حول أسباب ضعف ضخ المياه للمحافظة، والحلول السريعة للانتهاء من إعادة ضخ المياه لمحافظة بورسعيد في أقرب وقت ممكن.

وكان وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد قد تفقدا سير العمل في إعادة ضخ المياة لمحافظة بورسعيد من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب، صباح اليوم، حيث تتواصل الجهود من كل الجهات المعنية لاحتواء الأزمة وضخ المياه للمحافظة بكامل قوتها في أقرب وقت.

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