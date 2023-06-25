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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكرى سيامته الـ37.. من هو الأنبا باخوم مطران سوهاج؟

الانبا باخوم
الانبا باخوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ37 للأنبا باخوم أسقف سوهاج.

وهو من مواليد محافظة الأقصر حيث ولد في 24 فبراير 1953 م، وحصل على دبلوم المعهد الصحي بأسيوط عام 1974 م، وترهب في 22 أغسطس 1978 م، باسم الراهب باخوم، وجاء ذلك أولا في دير الأنبا بيشوي، بوادي النطرون، ثم انتقل إلى دير مارجرجس، الرزيقات.

سيم قسا في 18 يوليو 1979 م، وترقى قمصا في 20 ديسمبر 1980 م، هذا وعيَّنهُ البابا الراحل شنودة الثالث أمينًا لدير مارجرجس بالرزيقات، والأنبا باخوميوس بالأقصر (الشايب) عام 1980 م، ثم سيم اسقفا في 22 يونيو 1986 م، على مطرانية سوهاج والمنشاه والمراغة، بيد البابا الراحل الأنبا شنوده الثالث.

وفي حبرية البابا الراحل شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الرعاية والخدمة، كما كان رئيس المجلس الإقليمي الإكليريكي للأحوال الشخصية (دورة 2015/2018 م.)، عن دائرة الوجه القبلي والجيزة وأفريقيا.

وفي اليوم التالي لنياحة الأنبا فام أسقف طما (26 فبراير 2018 م.)، أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني قرارًا بابويًّا: "تكليف نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها بالإشراف الرعوي الكامل روحيًّا وإداريًا وماليًّا على إيبارشية طما وتوابعها"  وقد زارها نيافته في نفس اليوم، وفي نوفمبر 2022 ترقي الى درجة مطران بيد البابا تواضروس الثاني

هذا وتقدمت أسرة مركز الأرشيدياكون عبد المسيح ميلاد تحت قيادة وإشراف القمص أنجيلوس مراد بتهنئة الأنبا باخوم بعيد سيامته الـ 37. 

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