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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جامعة الدول العربية توقع اتفاق تعاون مع الشبكة العربية للبث المشترك في الإمارات

حسام زكي
حسام زكي

أبرمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع الشبكة العربية للبث المشترك، حيث قام السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، بالتوقيع على مذكرة التفاهم نيابة عن الأمانة العامة، ومن جانب الشبكة العربية للبث المشترك، وقع ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات.

وشهد مراسم التوقيع عبد الجليل البلوكي رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للبث المشترك.

وأشار السفير حسام زكي إلى أن إبرام مذكرة التفاهم يأتي في ضوء مشروع "إثراء المحتوى الإلكتروني العربي على شبكة الإنترنت" الذي أقره مجلس وزراء الإعلام العرب ضمن أعمال لجنة الإعلام الإلكتروني العربي، الذي يتضمن مبادرة "أرشيف عربي" وهي إحدى مبادرات الشبكة العربية للبث المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات التوثيق والرقمنة للأرشيف الإعلامي السمعي والمرئي والمقروء لدعم وإثراء المحتوى الإعلامي العربي على شبكة الإنترنت.

ويتطلع الجانبان من خلال هذا التعاون المشترك إلى تسريع وتيرة العمل العربي المشترك في مجالات توثيق الذاكرة العربية بأشكالها المختلفة ونشرها على نطاق أوسع بهدف رفع الوعي لدى الفئات المجتمعية المختلفة عامة، ولدى فئتي الشباب والأطفال خاصة، بالتاريخ العربي المشترك والإنجازات المهمة التي حققتها الدول العربية معاً في المجالات المختلفة.

جامعة الدول العربية الإمارات حسام زكى توقيع مذكرة الشبكة العربية

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