والد الأولى على الثانوية العامة بالكويت: حصولها على المركز الأول كان هدفنا

عبر والد الطالبة المصرية ملك هاني متولي حمادة، إحدى الطالبات المتفوقات في الثانوية العامة بالكويت، والحاصلة على نسبة 99.88%، عن فخره وسعادته بإنجاز ابنته.

وأكد والد الأولى في القسم الأدبي، والمسجلة في مدرسة برق خيطان الثانوية للبنات، في تصريح لـ"الدستور"، أنهم كانوا يتوقعون أن تكون ابنتهم من بين الأوائل، خاصةً وأن نتائج الثانوية العامة في الكويت تراكمية، وأن ابنتهم كانت متفوقة في السنوات الماضية، إلا أن ترتيبها كان مفاجئًا بالنسبة لهم، إذ حلّت في المركز الأول.

وأضاف: "شعرنا بفخر كبير بها، خاصة وأنها بذلت مجهودًا كبيرًا خلال العام الدراسي الحالي ووضعت هذا الهدف نصب أعينها. لذلك، وقف الله معها وكلل جهودها بهذا النجاح".

وأشار إلى أن سبل النجاح متوافرة في الكويت، خاصة في المدارس والمعلمين القائمين عليها، وأن الإدارة التعليمية ترعى المتفوقين. وأضاف أن كل هذا ساعد في إنجاح الأمر. وقدَّم الشكر لوالدتها على وقوفها بجانب ابنتها وتقديم كل الدعم لها.

وهنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطلبة المصريين الدارسين في الكويت، لحصولهم ‏على المراكز الأولى في نتيجة المرحلة الثانوية العامة الكويتية 2023؛ حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز الأولى في ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية في كل التخصصات.‏

وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي: "نشعر بالفخر والسعادة بالطلبة المصريين في الكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمي كبير ‏بحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة الكويت من القسم العلمي بنين وبنات وكذلك القسم الأدبي والقسم الديني"، ووجهت رسالة تقدير لأسر الطلبة معتبرة أن هؤلاء الطلاب هم امتداد حقيقي لنجاحات المصريين في ‏مختلف دول العالم في العديد من المجالات، كما وجهت سيادتها التهنئة لوزارة التربية بالكويت علي نجاح دفعات جديدة من الثانوية العامة الكويتية بأقسامها المختلفة علمي وأدبي وتعليم ديني من مختلف الجنسيات المقيمة في الكويت ومن بينهم نحو ٢٤٠٠ طالب مصري.