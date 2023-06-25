"ادعت قرابة حسين فهمي".. سيدة تخلع زوجها لتعرضه للنصب من أخرى

تقدمت سيدة خمسينية لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها، تحمل رقم ٥١٢لسنة ٢٠٢٣، تطالب فيها بخلع زوجها بعد تعرضه للنصب من قبل سيدة ادعت أنها قريبة الفنان حسين فهمي.



وقالت السيدة دعاء .ا فى دعواها: «مر على زواجنا عشرون عاما وأثمر زواجنا عن إنجاب بنتين فى المرحلة الجامعية»، مضيفة: «منذ زواجنا وأنا أعانى من زوجى أشد معاناه بسبب تفكيره المتشتت دائما، فليس له شخصية مستقلة بل ينساق دائما خلف آراء أى أحد حتى لو خطأ، تحملته كثيرا من أجل البنات حتى فاض كيلي ولم أستطع تحمله مرة أخرى».



وتابعت الزوجة: «زوجى مهندس معمارى وكان يعمل بشركة محترمة حتى أقنعه أحد أصدقاءه لفتح مكتب هندسي، ورفض الاستماع لنصيحتى وإنساق خلف رأى صديقه وترك وظيفته ووضع كل أمواله فى هذا المكتب».



وبعد سنة كاملة لم يتمكن فيهم من تلبيه متطلبات المنزل اكتشفت بيعه للمكتب ورغبته فى دخول عالم التمثيل موضحا لى بأن كل أصدقاءه أشاروا عليه بأنه ممثل بارع وبالأخص فى الأدوار الكوميدية، وبعد فترة أخبرنى بتعرفه على سيدة من أحد أقارب الفنان حسين فهمي وأشارت عليه لدخول عالم التمثيل عليه فتح مكتب للإنتاج السينمائي وقام بإعطائها مبلغ مليون جنيه للبدءا فى إجراءات فتح المكتب، ومنذ أخذها المبلغ المالي وهو لم يعلم عنها شئ موضحا لى خوفه من تعرضه لعملية نصب.



أصبت بصدمة كبيرة واستمريت فى الصراخ والبكاء وطلبت منه ترك المنزل والبحث عن تلك النصابة لكنه لم يتمكن وتوجه لقسم الشرطة وحرر ضدها محضر، وتركت أنا الأخرى المنزل وطلبت منه الطلاق لكنه رفض فتوجهت لخلعه.