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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة عامل سقط من مرتفع بقاعة أفراح بحديقة الطريق الدائرى بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أُصيب عامل بإصابات بالغة إثر سقوطه من مرتفع بحديقة على الطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بسقوط عامل من مرتفع بقاعة أفراح بإحدى الحدائق.

وأسفر الحادث عن إصابة العامل باشتباه كسر بالحوض واشتباه نزيف بالمخ، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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