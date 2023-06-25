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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المركزى المصرى" يثمن جهود مصر للطيران فى رعاية مؤتمر بنك التنمية الأفريقي

مؤتمر بنك التنمية
مؤتمر بنك التنمية الأفريقي

أرسلت إدارة  البنك المركزي المصري، خطاب شكر إلى الشركة الوطنية مصر للطيران، لدورها الكبير في نجاح استضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية في الفترة من 22 وحتى 26 مايو 2023. 
وقد أقيمت الفعاليات بإشراف وتنظيم البنك المركزي المصري تحت شعار "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا" بحضور 4000 مشارك من 81 دولة من الدول الأعضاء، وكان في مقدمتهم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

وكانت مصر للطيران قد قامت بتشغيل رحلتين شارتر بخط سير مباشر من شرم الشيخ إلى مدينة أبيدجان بدولة كوت دي فوار لنقل أكثر من 200 شخصية من المشاركين في المؤتمر من مختلف الجنسيات من بينهم فريق وأعضاء بنك  التنمية الأفريقي ، كما لاقى جناح مصر للطيران بمقر انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ إقبالا كبيرًا من الضيوف للحصول علي كافة التسهيلات اللازمة وحلول السفر المختلفة والاطلاع على أحدث خدمات وأنشطة الشركة وعروضها الترويجية والتسويقية.

ومن جانبها قدمت سوازي تشابالالا النائب الأول لرئيس بنك التنمية الأفريقي الشكر لإدارة مصر للطيران على مستوى الخدمة المتميز الذي حظي به أعضاء المؤتمر ودعم الشركة الكامل ليكون هذا المؤتمر أكثر نجاحًا ويوفر للضيوف تجربة سفر فريدة، كما أشاد الضيوف المشاركين في المؤتمر بالدور الريادي الذي تقوم به مصر للطيران ومجهوداتها الملموسة في دعم السياحة المصرية على خريطة السياحة العالمية وتعزيز تواجدها في الأسواق الهامة.

وقامت مصر للطيران بتشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات لتقديم كافة التسهيلات لضيوف المؤتمر والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة التيسيرات وإنهاء إجراءات السفر للضيوف المشاركين في المؤتمر.

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البنك المركزي مصرللطيران شرم الشيخ الافريقي رعاية فخامة بنك التنمية الأفريقي أفريقيا المناخ

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