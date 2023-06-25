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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحمد وزوجته نادية المغربية.. قصة نجاح في معرض “فرصتي” بالإسكندرية (صور)

احمد وزوجته نادية
احمد وزوجته نادية المغربية بمعرض المشروعات الصغيرة

زواج ناجح استمر لعقدين من عمرهما، قبل أن يكرر الزوجين قصثة نجاحه زواجهما بالمشاركين بمشروعين منفصلين في معرض “فرصتي" للمشروعات الصغيرة بالإسكندرية.

“الدستور” التقت خلال فعاليات معرض “فرصتي” والذي يستضيفه شاطئ المندرة بالإسكندرية، أحمد الجمل، وزوجته نادية عبد الكريم من المغرب والتي تقيم مع زوجها المصري في الإسكندرية.

شارك الزوجان بمشروعين مختلفين، حيث كانت مشاركة أحمد من خلال هوايته ومشروعه الصغير بالقطع الديكورية من خشب الأركت والذي بدأه من 10سنوات بركن صغير بالمنزل لتنفيذ مشروعه.

وقال أحمد  لـ« الدستور» إن تنفيذ قطع فنية خشبية من الأركت هي هوايته منذ الصغر، ومنذ 10سنوات بدأ تحويل هذه الهواية إلى مشروع، حيث يصنع البراويز الخشبية والقطع الديكورية باستخدام أنواع مختلفة من الخشب.

وأوضح أنه شارك في معارض محافظة الإسكندرية على الشواطئ وهي"باب رزق" التي أطلقتها محافظة الإسكندرية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة لمن لا يستطيع تسويق منتجاته، مشيرًا إلى أنه يسوق منتجاته من خلال  الانترنت أو المعارض.

وأكد أن فكرة دعم المشروعات الصغيرة من خلال المعارض والتعرف على كيفية التسويق هو شيئ جميل ومفيد لأصحاب تلك المشروعات والأفكار الجديدة التي يتم تنمينها.

ومن جانبها، أشارت زوجته نادية عبد الكريم، إلى أنها مغربية وتقيم في مصر منذ 20سنة، وأرادت أن تبدأ مشروع صغير من المنزل ليكون مصدر رزق لها ولأسرتها وذلك إيمانها بأن الحياة هي مشاركة، حيث بدأت بعمل مأكولات مصرية ومغربية، وتخصصت في المطبخ المغربي، لتقديم الاكلات الشعبية المغربية مثل الحريرة، والكسكسي، والحلويات المغربية بكافة أنواعها، مشيرة إلى أنها شاركت بمعارض باب رزق على شواطئ الإسكندرية والتي وكانت فرصة بالنسبة لها لتطوير مشروعها، مؤكدة على حرص نجلها الأصغر بمشاركتها هي ووالده التواجد في المعرض.

وأوضحت أن سعيدة بالمشاركة بالمعارض المختلفة والتعرف على رواد جدد وعرض منتجاتها، والتي نالت استحسان المواطنين، مما أعطاها طاقة إيجابية للأستمرار في المشروع الخاص بها وإضافة أكلات وأصناف جديدة.

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معرض فرصتي للمشروعات الصغيرة الإسكندرية الأكلات المغربية شاطئ المندرة المجاني

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