"العمل": ندوة تثقيفية لذوى الهمم بالإسكندرية لتوعيتهم بالحقوق والواجبات

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، ندوة تثقيفية لذوى الهمم وذويهم، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسة أهل التحدي لذوي الهمم وذلك بمقر مديرية العمل الإسكندرية، للتوعية بحقوق العاملين من ذوي الهمم في ظل قانون ١٠ لسنه ٢٠١٨، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاته بالاهتمام بملف ذوي الهمم ودمجهم بسوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات المجتمعية.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، في تقريره للوزارة أنه أكد خلال الندوة اهتمام وزير العمل بملف ذوي الهمم ومتابعته المستمرة لاستيفاء النسبة المقررة لذوي الهمم بجميع المؤسسات بالإسكندرية وحفظ حقوقهم كاملة ودمجهم في سوق العمل.

ألقى المحاضرة الأولى بالندوة الدكتور إبراهيم الجمل رئيس الوعظ والفتوى بالأزهر الشريف بعنوان (أهمية العمل)، بينما وألقى المحاضرة الثانية فاتن محجوب مدير إدارة الرعاية بالمديرية عن قانون ١٠ لسنه ٢٠١٨ ، وألقى المحاضرة الثالثة رجب جودة رئيس مؤسسة أهل التحدي بذوي الهم بعنوان حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وألقت المحاضرة الرابعة فاتم روحي مدير إدارة ذوي الهمم والتعريف بدور مكتب ذوى الهمم بالمديرية، والمحاضر الخامسة لمي مطاع مدير إدارة التشغيل عن كيفية استخراج شهادات وكارنية مزاوله الحرفة وكيفية ايجاد فرصة عمل مناسبة.. وختاماً ألقت ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهنى محاضرة عن التعريف بالدورات التدريبية بمراكز التدريب المهني وكيفية التسجيل بالدورات.