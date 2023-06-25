"التعليم" تعلق على صعوبة امتحان الكيمياء

علّق مصدر مسئول بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى طلاب الثانوية العامة، من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، الذي أداه طلاب شعبة علمي صباح اليوم، في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية.

وقال المصدر إن اللجنة الفنية أكدت، من خلال مراجعة امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة لعام 2023 أن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية ويقيس مستويات الطلاب الحقيقية.

وأضاف المصدر أن تقرير اللجنة الفنية أكد أنه تمت المراجعة الفنية للامتحان مراجعة دقيقة لنموذج الإجابة.

وشدد المصدر على أن معامل قياس الصعوبة عند التصحيح يحدد حقيقة الشكوى وكيفية علاج الأثر السلبي إذا وجد.