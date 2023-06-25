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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الرقابة المالية تقر نشر إفصاح "شيني" لدعوة الجمعية العمومية لمناقشة إضافة نشاط جديد

ارشيفية
ارشيفية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بشأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على السير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية.

وأوضحت الهيئة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن الإفصاح يخص دعوة الجمعية لتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.

وبحسب الإفصاح يتضمن تعديل المادة الـ3 إضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاجيها إلى أغراض الشركة بما يشمل ( مصنع السراميك - مصنع الصحي - مصنع البورسلين) أو عمل عقود إدارة وتشغيل بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول  وذلك طبقاً لقانون ولائحته التنفيذية.

وأرجعت الشركة التعديل إلى سياسة الدولة التي تعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستثمرين تمكين قطاع الخاص وتعزيز دورة في النشاط الاقتصادي وزيادة إسهامه في الإنتاج المحلي بما يساعد في النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية.

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