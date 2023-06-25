مستوى امتحان مادة الكيمياء اليوم لطلاب الشعبة العلمي

ارتفعت معدلات البحث فور انتهاء لجنة امتحان مادة الكيمياء، عن مستوى الامتحان.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي آراء الطلاب، حيث أكد طلبة وطالبات الشعبة العلمية، أن امتحان الكيمياء جاء صعب وبه الكثير من الأسئلة غير المباشرة وخاصة في جزء أسئلة الكيمياء العضوية.

وأشارت الطالبة شروق مجدي من أمام لجنة عاطف السادات الثانوية بنات، بالمعادي، إلى أن الوقت كان غير كافيا لحل الامتحان، خاصة أن الامتحان كان يتضمن الكثير من الأسئلة الصعبة وغير المباشرة بالأسئلة المقالية.

وقالت الطالبة ملك محمد، إن الامتحان صعب جدا.. حوالي 15 سؤالا غير مباشرين.

ورصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، والتي أدى فيها الطلاب مادة الكيمياء للشعبة العلمية، في ثالث أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع.

وقالت الحزاوي، إن طلاب وأولياء الأمور أجمعوا أن امتحان مادة الكيمياء جاء صعبًا ويحتاج لوقت أطول وتضمن أفكار صعبة ووصفوه بأنه تعقيدي وتعجيزي، بحسب قولهم ويتمنون أن يتم مراعاة صعوبة الامتحان في التصحيح.

بينما جاءت مادة الجغرافيا معقولة في مستوى الطالب المتوسط عدا بعض التركات البسيطة.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يؤدون اليوم الموافق 25 يونيو 2023 الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

واتخذت وزارة التربية والتعليم، عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما جرى تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.