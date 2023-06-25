قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

أحبطت قبرص هجومًا إيرانيًا مخططًا له على اليهود في الجزيرة، وفقًا لما ذكرته أنباء محلية قبرصية اليوم الأحد. فيما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست في نسختها الصادرة باللغة الإنجليزية أن الحرس الثوري الإسلامي خطط للهجوم الذي تم إيقافه بالتعاون بين قبرص والشركاء الغربيين. هؤلاء الشركاء هم على الأرجح الولايات المتحدة وإسرائيل ولم تنشر - حتى الآن - معلومات حول الأهداف اليهودية التي كانت مستهدفة.

تعاون إسرائيلي قبرصي

يذكر أن كلًا من إسرائيل وقبرص تعاونت معًا لإحباط مؤامرات إيرانية لمهاجمة إسرائيليين في الماضي. في عام 2021، اعتقلوا قاتلًا روسيًا أذربيجانيًا استأجره الحرس الثوري الإيراني لقتل رجال أعمال إسرائيليين في قبرص. تم إجلاء الملياردير الإسرائيلي تيدي ساغي، من بين آخرين إلى إسرائيل في ذلك الوقت.

في وقت سابق من هذا العام، اتهم الحرس الثوري الإيراني إسرائيل باغتيال المستشار العسكري ميلاد حيدري في غارة جوية في سوريا، فيما علق الحرس الثوري الإيراني على الاغتيال مؤكدًا أنه سينتقم.