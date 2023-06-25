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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير إقليم القناة بـ"الرعاية الصحية" يكشف خطة الاستعداد لعيد الأضحى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى شعبان مدير إقليم القناة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك بمحافظات إقليم قناة السويس بمنظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء)، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وذلك اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين، خلال فترة الاحتفالات بالأعياد.

 

وأوضح شعبان أنه وفقا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.

 

فيما تم متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأى اخطارات بالطوارئ، كما تم التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة المياه والكهرباء والوقود اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

 

فيما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال بيانا لها  عن  تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة، وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتة إلي التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الاسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.

الدكتور مصطفى شعبان مدير إقليم القناة في الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور مصطفى شعبان مدير إقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية الدكتور مصطفى شعبان مدير إقليم القناة هيئة الرعاية الصحية الدكتور مصطفى شعبان هيئة الرعاية الصحية الإسماعيلية

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