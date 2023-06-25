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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء امتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء لطلاب الثانوية العامة

ثانوية عامة
ثانوية عامة

انتهي، منذ قليل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها من أداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، بينما أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023.

يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

الامتحانات التأهيل اداء امتحان الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة الجيولوجيا والعلوم البيئية

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