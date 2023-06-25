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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس الوزراء الهندى للمفتى: نؤمن بدَور الدين فى تعزيز قيم السلام والتعاون والوئام

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي والمفتي

قال ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي: "إننا نقدر ما تضطلعون به في مصر والعالم من إيصال سماحة الإسلام في وقت تزداد فيه التحديات من حولنا".

وأضاف أنه كان يتابع زيارة الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، الأخيرة للهند يومًا بيوم، مؤكدًا أن الزيارة بعثت برسالة محبة وسلام لجميع الشعب الهندي من أرض الحضارة والعلم.

جاء ذلك خلال استقباله فضيلة المفتي في مقر إقامته بالقاهرة، في مستهل زيارته الرسمية للقاهرة، حيث وجَّه المفتي الشكر لرئيس الوزراء الهندي على زيارته مصر بعد زيارة الرئيس السيسي للهند.

وقال "مودى": "سنساعد في إنشاء مركز للدعم التكنولوجي في دار الإفتاء المصرية إيمانًا منا بضرورة استعانة القيادات الدينية بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لضمان إيصال الرسالة الدينية الصحيحة".

وأضاف أن الهند تؤمن بدَور الدين في تعزيز قيم السلام والتعاون والوئام بين الناس كافة، مشيرًا إلى أن الهند قدمت نموذجًا للعالم يبرز أهمية احترام التعددية الدينية والعِرقية والثقافية.

وقدم رئيس الوزراء الهندي دعوة جديدة إلى المفتي لزيارة الهند، مؤكدًا: "سوف أصطحب فضيلتكم لزيارة بعض الأماكن التاريخية التي أشرفت على ترميمها".

من جانبه، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن زيارتي الأخيرة للهند كشفت عن قرب القواسم المشتركة بين الشعبين الكبيرين المصري والهندي في العيش المشترك والمواطنة وسيادة القانون.

وأكد دَور الدين الصحيح في إحلال السلام والتقارب بين الشعوب، وأنه لم يكن أبدًا سببًا في زرع الفتن والشقاق.

وأضاف المفتي أنَّ هناك جماعات دينية انحرفت بتعاليم الأديان لتحقيق مصالح خاصة، ودورنا هو كشف عوار هذه الجماعات.

وتابع: "لاحظنا أن الفتوى محركة لأغلب الجماعات الإرهابية؛ لذا اتخذنا التدابير الوقائية والعلاجية حتى تظل الفتوى محققة للاستقرار المجتمعي والسلام العالمي".

وأكد دَور دار الإفتاء في تحقيق التنسيق والتشاور بين كبار المفتين حول العالم حتى تسود قيم السلام والتعايش السلمي بيننا جميعًا.

وأشار المفتي إلى أن الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية تصبُّ جميعها في تحقيق الاستقرار المجتمعي، سواء ما يتعلق بحقوق المرأة أو علاقة المسلم بغير المسلم أو غيرها من القضايا الحياتية.

كما وجَّه الشكر والتقدير للسفارة الهندية بالقاهرة نظير دورها الإيجابي في تعزيز التعاون المشترك بين مصر والهند، وللتنسيق الكبير مع دار الإفتاء المصرية بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك.

الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية الرئيس السيسي سماحة الإسلام

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