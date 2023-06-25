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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وائل السمرى: كانت هناك خطة ممنهجة لاستبدال الثقافة والهوية المصرية قبل ثورة 30 يونيو

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي وائل السمري إن الأوضاع الصعبة للدولة المصرية قبل ثورة 30 يونيو كانت أمرًا واقعًا من خلال وجود خطة ممنهجة لاستبدال هوية المصريين وتبديل الهوية الموجودة الراسخة منذ آلاف السنين بمفردات أخرى. 

وأضاف "السمري"، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" الذي يعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كان توجد حرب قوية على الهوية المصرية، وكان توجد أشياء كثيرة جدًا خارج الإطار التاريخي والوجداني للشعب المصري.

وائل السمرى: ثورة 30 يونيو واجهت محاولات تبديد الهوية المصرية

 وأوضح الكاتب الصحفي أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة ثقافية لمواجهة تبديد الهوية المصرية والتسمك بالهوية المصرية الحقيقية، واعتصام وزارة التفافة أولى الحركات الإيجابية القوية التي أعلنت التمرد على هذا الوضع، وتبدأ الأحداث تتصاعد حتى تم إنقاذ مصر في ثورة 30 يونيو والحفاظ عليها بشكل كبير جدًا.

 

30 يونيو الأوضاع الصعبة الثقافة والهوية المصرية الكاتب الصحفى

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