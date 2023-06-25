هل فشلت تحية كاريوكا في تربع محرم فؤاد عرش الغناء بدلًا من العندليب؟

في ذكرى ميلاده..

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان محرم فؤاد الملقب بزوج الجميلات، الذي ولد في يوم 25 يونيو عام 1934 بحى بولاق بالقاهرة، ورحل عن عالمنا في عام 27 يونيو عام 2002، بعد أن ترك عدد من الأفلام السينمائية بلغت 13 فيلمًا، والكثير من الأغنيات الشعبية والرومانسية.

كان محرم فؤاد وطيد الصلة بحى شبرا فأصدقائه من الفنانين المقربين مثل العبقري بليغ حمدي والمايسترو مجاز صلاح عرام كانا من سكانها وغيرهم، فكان يجلس معهم بشكل مستمر.

ـ أشهر أغاني محرم فؤاد

حصد العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، ومن أشهر أغانيه: مش عينه، تعب القلوب، يا واحشني رد عليه، أوعى تكون بتحب يا قلبي، والنبي لنكيد العزال، ندم، غدارين، كله ماشي، يا غزال اسكندراني، سلامات يا حبايب، أنا عايز صبيه، وأنت عني بعيد، الحلوة داير شباكها، معرفتش تحبني، زي ما اكون عطشان، مسا التماسي، سلامات، يا حبيبي قوللي، داري جمالك، زي نور الشمس، وغيرها من الأغنيات.

ـ أول ظهور سينمائي

كانت أول لقطة سينمائية فى حياته مع الراحلة سعاد حسنى، وكان مثلها وجهًا جديدًا لم يسبق له أن دخل تجربة التمثيل، فكانا جديدان لايعرف عنهما الجمهور أى شيء على الإطلاق.

تزوج عدة مرات من امرأة أجنبية، ومن الفنانة عايدة رياض راغب شحاتة التي ولدت في حي بولاق، واستمر زواجهما أربع سنوات، كما تزوج من الفنانة تحية كاريوكا، وبلغ عدد زيجاته سبعة.

ـ مشاهد جنازة محرم فؤاد

ومن المشاهد التي كانت في جنازته وسجلتها الصحف، حضرت إحدى المعجبات مـن ميـت عقبـة تحمـل طفلـها علـى ذراعيـهـا وفـي يـدهـا شمسية مـن حـرارة الشمس، حضـرت لتـودع فنانـًا سـجل بأغنياتـه نبض شـبابها بحسب ما جاء في المجلة.

ـ اختفى عصر الأغنية الهادفة

وقال بعض نقاد الفن إن الفنان محرم فؤاد بعد أن قدم أغنية "أنا عايز صبية يكون قلبها عليه"، توقفت بعده أغاني الأسرة الهادفة لكي تفسح المجال أمام أغاني الشتائم والشماتة مثل: "رميتك زي مالقيتك - أشوف فيکی يوم - إنتي فاكره نفسك إيه".



ـ أسباب خلاف تحية كاريوكا ومحرم فؤاد

وبحسب ما جاء في كتاب " أشهر قصص الغرام" للكاتب أشرف توفيق، قال: “جمعت محرم فؤاد وتحية كاريوكا علاقة حب وكللت بالزواج بعدها، فقد اهتمت به عندما جاء من الإسكندرية، ووقفت وراءه حتى عرف كيف يلبس ويتحرك ويتصرف مثل نجوم الفن حتى استطاع أن يفوز بدائرة الفن الذين لهم علاقة بتحية”.

وأكمل توفيق: حلمت تحية أن يكون محرم ولى العهد على عرش الفن، الذي احتله عبد الحليم حافظ، وكانت تقف خلف الكواليس في أول ظهور له في فيلم حسن ونعيمة الذي مثل مصر في مهرجان برلين.

فشل في تولى عرش الغناء

وتابع: لكن محرم لم يصبح ولى العهد على الرغم من توفير كل الظروف المواتية له، بسبب الغرور الذي انتابه، وحاولت كثيرًا أن تجعله يتربع على عرش الغناء لكنها فشلت في ذلك، ومع مرور الوقت واستمرارية الحياة الزوجية كشفت لها عيوب محرم وكانت تقول له شايف عبد الحليم بيلبس إزاي .. بيتحرك إزاي، فكانت تشتري له البارفان والملابس والروب، ولكنه عاد يذهب لأصحابه بالبيجامة والشبشب، وشعرت وقتها أن مشروع العهد لن يتم لأن هناك فروق، واختلاف في الرؤية، والمعادلة لم تتم، ووقع الطلاق بينهما.