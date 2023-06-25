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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن تطوير المنظومة الطبية.. مستشفى السنطة العام صرح يخدم مواطني مركزين بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

يعتبر مستشفى السنطة العام الجديد، من أهم المشاريع الطبية على مستوى المحافظة، وخاصة انها ستخدم قطاع عريض من المرضى بمركزي السنطة وزفتى.

وأوضح الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، أن المستشفى مقام على مساحة كبيرة تقدر بحوالي 4800 متر، والتى تضم 190 سرير و5 غرف عمليات رئيسية، وأقسام الغسيل الكلوي و23 حضانة وعيادات خارجية وقسم طوارئ، بإجمالي حوالي 462 مليون جنيه.

وأضاف محافظ الغربية، أن نسب التنفيذ تعدت 82% من إجمالي عمليات التنفيذ، مشيرا  إلى أن المستشفى ستغير شكل الحياة الطبية داخل مركز السنطة، بجميع القرى التابع لها.

وأضاف الدكتور أسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن المستشفى تم تجهيزها على أحدث المعايير الطبية، علاوة على توفير قسم حضانات على أعلى مستوى، لخدمة أهالي المركز.

وأضاف محمود عبد الونيس من أهالى مركز السنطة، أن مستشفى السنطة العام الجديد ستغير شكل الحياة داخل المركز بسبب عدم قيام الأهالى بالسفر إلى مركز زفتى أو مستشفى طنطا الجامعى للكشف على الأهالى، مشيرا إلى أن المستشفى القديم كانت تعانى من ندرة الكفاءات والأدوية وهو ما سيتغير فى المستشفى الجديد التى ستضم كافة التخصصات.

ومن جانبه، أكد محمد بدراوى عضو مجلس النواب، عن دائرتي السنطة وزفتى أن مستشفى السنطة العام الجديد، كانت حلما يراود جميع اهالى اهالى المركز، مشيرا إلى أن المستشفى أصبحت صرح طبى كبير وسيخدم جميع أهالى المركز ويمنعهم من السفر إلى مدينة طنطا لتلقي العلاج.

مستشفى السنطة العام صرح طبي كبير يخدم مواطنين مركزى

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