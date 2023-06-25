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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"موسم التوتر".. كيفية التخفيف من قلق الامتحانات لأهالي طلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تعيش الأسرة المصرية حالة من التوتر والقلق بسبب امتحانات الثانوية العامة، الأمر الذي يجعل البعض عرضة للكثير من المشاكل النفسية المرتبطة بموسم الامتحانات.

قدمت الدكتورة صافيناز عبد السلام استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، بعض النصائح لتخفيف الضغط على أسر وأهالي طلبة الثانوية العامة.

أكدت "عبد السلام" أن  مرحلة مهمة ومتعبة في حياة الطلاب وأسرهم، لذلك يجب التعامل معها بحكمة وصبر، بالإضافة إلى تجنب الضغط على الطالب أو إجباره على المذاكرة لساعات طويلة تفوق تحمله.

وتابعت: “احترم قدراته وميوله العلمية ولا تقارنه بغيره، وتوفير الدعم المعنوي للطالب سواء بالكلام أو بالأفعال، فضلاً عن تشجيعه وتحفيزه وإظهار ثقتك به”.

تقديم له بعض الهدايا أو التنزه للخارج أو تحفيزه بشيء يحبه آخر العام، وتهيئة أجواء المنزل والمناخ المناسب للمذاكرة، بالإضافة إلى خفض صوت التلفاز أو الموسيقى والابتعاد عن المشاحنات والمشاكل الأسرية.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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الثانوية العامة التربية والتعليم امتحانات الثالث الثانوي الكيمياء

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