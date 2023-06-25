مصرع مواطن إثر انقلاب دراجته البخارية في الشرقية

لقي مواطن مصرعه بسبب انقلاب دراجته البخارية بالطريق الإقليمي "ديرب نجم - الزقازيق".

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الإقليمي "ديرب نجم - الزقازيق" بسبب السرعة الجنونية والتخطي الخاطئ ونتج عن ذلك مصرع قائدها الشاب 23 عاما.

انتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية حيث أشرفت على نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى ديرب نجم ورفع آثار الحادث من الطريق.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لفحص الجثة لتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنها وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.