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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن وإصابة ابنه في حادث تصادم بالشرقية

اسعاف
اسعاف

لقي مواطن مصرعه فيما أصيب ابنه بإصابات متعددة، إثر تعرضهما  لحادث تصادم  سيارة بهما بالطريق الإقليمي أعلى كوبري غيتة نطاق بلبيس بمحافظة الشرقية. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزي بوصول مواطن مقيم مركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وابنه عامل مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وسحجات وكدمات متعددة، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وكشفت التحريات، حدوث إصابة الأب التي أودت بحياته وإصابة ابنه، إثر عبورها أعلى كوبري غنية من ناحية الطريق الإقليمي نطاق مركز بلبيس، فاصطدمت بهما سيارة، ولفظ الأب أنفاسه الأخيرة في الحال، تم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل المتوفي إلى مستشفى بلبيس المركزي، ونجله لتلقى الإسعافات الأولية وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مواطن حادث تصادم سيارة الطريق الإقليمي محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية مستشفى بلبيس المركزى

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