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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولية أمر: «خايفة على بنتي من رهبة امتحان الكيمياء»

ولية أمر
ولية أمر

تربع عدد كبير من أولياء الأمور أمام بوابة مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، منتظرين انتهاء أولادهم من الامتحان، وسط حالة من التوتر والذعر.

وقالت فاطمة محمد، وهي أم الطالبة يمنى إبراهيم، الطالبة بالشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إنها تخاف على ابنتها من رهبة الامتحان، لأنها تقلق عليها بشدة، مشيرةً:"بنتي بتقلق وبتتوتر بسرعة جدًا".

وفيما أوضحت إيمان أحمد، ولي أمر الطالبة رحمة عبدالله، الطالبة في الشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" أنها تتمنى أن تنتهي ابنتها من الامتحان بدون قلق.

فيما أضافت هدى عبدالرحمن، ولي أمر الطالبة حنان أحمد، الطالبة في الشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، "للدستور ربنا معاهم كلهم وينجحهم".

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ يوم الاثنين الموافق ١٢ من شهر يونيو بكافة محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلى جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة. ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣، حيث يشتمل الجزء الأول على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، والجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية، ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.

ولية أمر
ولية أمر
ولية أمر
ولية أمر
2023 الثانوية العامة 2023 الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية الثانوية العامة الطالبة بالشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ امتحانات الثانوية العامة للعام

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