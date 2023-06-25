ولية أمر: «خايفة على بنتي من رهبة امتحان الكيمياء»

تربع عدد كبير من أولياء الأمور أمام بوابة مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، منتظرين انتهاء أولادهم من الامتحان، وسط حالة من التوتر والذعر.

وقالت فاطمة محمد، وهي أم الطالبة يمنى إبراهيم، الطالبة بالشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إنها تخاف على ابنتها من رهبة الامتحان، لأنها تقلق عليها بشدة، مشيرةً:"بنتي بتقلق وبتتوتر بسرعة جدًا".

وفيما أوضحت إيمان أحمد، ولي أمر الطالبة رحمة عبدالله، الطالبة في الشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" أنها تتمنى أن تنتهي ابنتها من الامتحان بدون قلق.

فيما أضافت هدى عبدالرحمن، ولي أمر الطالبة حنان أحمد، الطالبة في الشهادة الثانوية في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، "للدستور ربنا معاهم كلهم وينجحهم".

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ يوم الاثنين الموافق ١٢ من شهر يونيو بكافة محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلى جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة. ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣، حيث يشتمل الجزء الأول على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، والجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية، ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.

ولية أمر