مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوساً تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يومية عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة أطفال، عقب اقتحام مدينة نابلس.

وأوضحت الوكالة أن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت بالقرب من شارع تل ومنطقة نابلس الجديدة، وسط اندلاع مواجهات، تخللها اعتقال ثلاثة أطفال لم تُعرف هويتهم بعد.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس، وأغلقت بعضها بشكل كامل، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة عليها.