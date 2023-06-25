الجمعة.. "القومي لثقافة الطفل" يحتفي بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

يحتفى المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، في الحديقة الثقافية للأطفال في شارع قدري السيدة زينب، بإدارة الباحثة ولاء محمد، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق 30 يونيو الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ومن المقرر أن يتم تقديم العديد من الورش والفقرات الفنية الوطنية منها: تاج علم مصر، قلوب علم مصر، ورسم العلم على الوجه، كما تقدم عدة فقرات فنية وهي عرض "خيال الظل" نتاج ورشة خيال الظل لصون التراث للفنان أيمن حمدون، عروض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم تدريب منال منيب، عروض وطنية لفرقة "بنات وبس" للفنون الشعبية تدريب الفنان عبد الرحمن أوسكار.

فضلا عن عرض الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، عروض لفرقة "كروكي" لعرائس الماريونيت للفنان خالد خريبى، وعرض لفريق كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض.

- "القومي لثقافة الطفل" يستقبل 500 لوحة للمشاركة في "الفنون الدولية"

وفي سياق آخر؛ انتهى المركز القومي لثقافة الطفل من فرز الأعمال المشاركة بمسابقة الفنون الدولية "Joy of Europe" ،بدولة صربيا التي تجمع الأعمال الفنية للأطفال والشباب من سن 4 سنوات إلى 18 سنة من جميع أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة إيمان نجم، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وشارك الأطفال من أغلبية محافظات الجمهورية بعدد 500 لوحة فنية وتم فرزها واختيار 50 لوحة مطابقة للشروط لشحنها لدولة صربيا للمشاركة في المسابقة، والتي تُعد جزءًا من المعرض الذي سيُقام في بلجراد خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل، بهدف تعزيز فهم ثقافة كل بلد من خلال تنظيم وتبادل فنون الأطفال وإبداعاتهم.