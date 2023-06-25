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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح" تنظم ورشة عمل لصقل المهارات الأدبية للطلاب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه استمرارا لتفعيل الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية، نظمت إدارة الموهوبين ورشة عمل للطلاب بعنوان "كيف تكتب قصة قصيرة" حاضر فيها الدكتور محمود قنديل عضو نادي أدباء مطروح ومدير إدارة التخطيط.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن ورشة العمل شملت محاضرة أدبية للدكتور محمود قنديل، أوضح فيها ماهية  القصة القصيرة ومراحل كتابتها من حيث تحديد الفكرة ثم  الهدف منها كذلك البداية والنهاية للقصة، وأوضح للطلاب المشاركين في الورشة ذلك من خلال ذكر عدة أمثلة لأشهر القصص القصيرة في الأدب العربي خاصة للأديب المصري العالمي الدكتور يوسف إدريس.

وأشار إلى أن المحاضر أجري حلقة نقاشية مع الطلاب المشاركين في الورشة للرد علي استفساراتهم الأزلية واستمع لبعض نماذج القصة القصيرة من بعض الطلاب الموهوبين أدبيا.

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