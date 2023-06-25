تطوير 6 مناطق عشوائية بـ721 مليون جنيه وتوفير الخدمات للمواطنين بالإسكندرية

مشروعات تطوير العشوائيات من أهم المشروعات التي شهدتها محافظة الإسكندرية خلال السنوات الماضية، حيث تعمل الدولة والقيادة السياسية على مدار 9 سنوات على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وبالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو والتي كانت بداية التغيير والاهتمام بالمواطن المصري في جميع النواحي، كان لتطوير المناطق والأسواق العشوائية بالإسكندرية آثر كبير على حياة المواطن السكندري في إطار رؤية مصر 2030.

تطوير 6 مناطق عشوائية ب721 مليون جنيه

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم تطوير 6 مناطق عشوائية بالإسكندرية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، وبتكلفة إجمالية تقدر ب 721مليون جنيه، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وأضاف المحافظ أن الـ6 مناطق العشوائية هي: العصافرة و الدخيلة الجبل واللاتي تم الإنتهاء من أعمال التطوير بهما بنسبة 100% في المنطقتين، كما تم الانتهاء بنسة 98% من تطوير مناطق (الحضرة- سيدي بشر- محسن- و دنا والمحروسة) حيث متبقى رصف شارع بكل منطقة.

وأشار إلى أنه تم إدخال الإنارة و الرصف ل6 مناطق، بالإضافة إلى مشروع صرف صحي بمنطقة الحضرة، و مشروع صرف صحي وتنفيذ مشروع مياه شرب بالعصافرة.

تطوير العنصر البشرى ومشروعات خدمية لأهالي المعمورة

كما أوضح أنه بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، والوكالة الألمانية GIZ والاتحاد الأوروبي ووزارة الإسكان و المرافق، من المقرر العمل على تطوير منطقة المعمورة البلد بنطاق حي منتزه ثان و ذلك بتكلفة 2.5 مليون يورو.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل: إنشاء مبنى جديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان لخدمة أهالي المنطقة، إنشاء مبنى بمستشفي أبو قير العام، رصف جزء من منطقة حوض الطماطم، رفع كفاءة الوحدة الصحية، الاهتمام بتطوير العنصر البشري من خلال تدريبية على الحرف اليدوية وإقامة معارض للتسويق لمنتجاتهم مثل معرض (فرصتي) الذي أقيم على شاطئ المندرة المجانى ولم نكتفي بتطوير العنصر البشري المصري بل تم تدريب اللاجئين من سكان منطقة المعمورة البلد.

وأضاف أنه من المقرر إنشاء منظومة لإدارة المخلفات الصلبة بالمنطقة، منظومة لإدارة مياه الأمطار بالمنطقة، رفع كفاءة إدارة مستشفى أبو قير العام من خلال إدخال منظومة الشكاوي للمستشفى و رفع كفاءة خدمة الانتظار بها.

إزالة الأسواق العشوائية

وأكد المحافظ لـ«الدستور» أن هناك خطة متكاملة لإزالة كافة الأسواق العشوائية بالمحافظة، ومن أهم النقاط في هذه الخطة ماتم تنفيذه والانتهاء منه بالفعل من إزالة كافة الباعة الجائلين من محيط ميدان محطة مصر، حيث تم تطوير الميدان بشكل حضاري تنفيذا لرؤية الدولة، وبدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين.

وأوضح أن المشروع تضمن بناء منطقة تجارية وسوق حضاري على مسطح 5600 م2 مدعم بجميع الخدمات وفقا لأعلى معايير الجودة يسع نحو 680 محل، واستحداث منطقة المطاعم والكافيتريات فـي منطقـة التبـة، والتي تحتوي على 5 حاويات، كما تم إنشاء 8 مواقف متطورة وحديثة لانتظار سيارات "الأجرة" والأتوبيسات، وإنشاء غرفة تحكم لمراقبة ورصد الميدان كاملاُ بأحدث الكاميرات البانورامية.

وتابع أنه تم كذلك الانتهاء من مشروع تطوير سوق الناصرية بالعامرية، حيث تم تطوير السوق الذي يقع على مساحة 2000م2، وهو ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لتطوير سوق الناصرية من خلال إنشاء 100 باكية، وكذلك مشروع صرف الصحي لخدمة السوق ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة المحيطة بالسوق.