مصر تتسلم 2500 رأس ماشية من الصومال.. وطرحها بعد العيد

كشف عمر عوض، مدير قطاع اللحوم بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، عن بدء طرح اللحوم الصومالية في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد عيد الأضحى المبارك، وتحديدًا في النصف الأول من يوليو.

وقال عوض إن أولى الكميات التي ستصل من الصومال إلى ميناء سفاجا البحري بنحو 2500 رأس ماشية، ليتم ذبحها في مجزر سفاجا، تمهيدًا لإرسالها إلى الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وضخها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة تم تأسيسها في أبريل 2021 برأسمال 500 مليون جنيه بمساهمة مصرية تبلغ 60%، (الشركة القابضة للصناعات الغذائية تساهم في رأس المال بنسبة 25%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 25%، وشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام 10%، و40% لشركة اتجاهات السودانية).

وأوضح عوض أن تلك الكميات المستهدف وصولها إلى مصر من إجمالي الكميات المتعاقد عليها بنحو 10 آلاف رأس ماشية.